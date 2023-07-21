Деревья падают на машины и обрывают провода

Петрозаводск сегодня переживает натиск стихии. Улицы заливает, а сильный ветер валит деревья. Одно упало на Ленинградской улице. Обошлось без последствий.

На Ключевой, со слов горожан, дерево упало во дворе и оборвало кабель. Произошло это на Судостроительной улице. Дерево рухнуло вблизи припаркованных машин.

На Древлянке дерево приземлилось прямо на одну из припаркованных во дворе машин. Об инцидентах в столице Карелии сообщают различные паблики «ВКонтакте». // фото unsplash.com/Khamkeo Vilaysing