Деревья на Древлянке освободили из-под снежных завалов

По требованию администрации Петрозаводска ООО «ТехРент» очистило приствольную зону саженцев на Сыктывкарской улице, сообщает сайт мэрии.

Ранее подрядчик, производя чистку проезжей части улицы, засыпал убираемым снегом и льдом молодые деревья. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству обследовали ясени и пришли к выводу, что посадки на Древлянке не пострадали.

Ясени появились на Сыктывкарской улице в прошлом году в рамках акции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев». Сотрудники муниципалитета совместно с активными горожанами высадили на месте более шестидесяти ясеней.

Фото с сайта городской администрации