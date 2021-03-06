06 марта 2021, 15:01
Деревья на Древлянке освободили из-под снежных завалов
Специалисты комитета ЖКХ обследовали ясени на предмет возможных повреждений
По требованию администрации Петрозаводска ООО «ТехРент» очистило приствольную зону саженцев на Сыктывкарской улице, сообщает сайт мэрии.
Ранее подрядчик, производя чистку проезжей части улицы, засыпал убираемым снегом и льдом молодые деревья. «Петрозаводск говорит» писал об этом.
Специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству обследовали ясени и пришли к выводу, что посадки на Древлянке не пострадали.
Ясени появились на Сыктывкарской улице в прошлом году в рамках акции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев». Сотрудники муниципалитета совместно с активными горожанами высадили на месте более шестидесяти ясеней.
Фото с сайта городской администрации