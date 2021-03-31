Депутаты Заксобрания обсудили меры по сохранению Ладоги и Онего

В Законодательном собрании республики состоялось заседание рабочей группы по разработке мер, направленных на сохранение Ладожского и Онежского озер. Был принят ряд решений, призванных усилить общественный контроль за использованием водных ресурсов.

Так, председатель регионального парламента Элиссан Шандалович поднял тему принятия решений для выделения участков для рыбоводов с учетом мнения населения. Он сообщил, что в Заксобрании есть ответ Росрыболовства, в котором говорится, что органы власти на местах могут самостоятельно определять этот порядок.

Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов отметил, что соответствующий документ будет оформлен в виде приказа Минсельхоза.

Мы готовы предоставить текстовый вариант, -

сказал министр.

В результате нормативный акт поручено рассмотреть на ближайшем заседании рабочей группы. В саму рабочую группу Шандалович предложил включить представителей общественности и эта инициатива была поддержана.

Точно так же депутаты рекомендовали привлечь неравнодушных граждан к реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Министерству природных ресурсов Карелии предложили организовать широкое информирование жителей республики о ходе проекта.

Еще одна важная тема – строительство очистных сооружений.

Большая работа проделана и исполнительной властью, и Законодательным Собранием. Мы нашли поддержку по многим вопросам, но проблематика остается, и достаточно серьезная,

– отметил Элиссан Шандалович. Он подчеркнул, что для получения федерального финансирования необходимо иметь проектно-сметную документацию.

Каждый год мы закладываем в бюджете средства на эти цели. На сегодняшний день это приличная сумма, свыше 150 миллионов рублей,

– сказал спикер.

При этом контракты периодически получают недобросовестные подрядчики, что приводит к срывам сроков. Случается и так, что изначальное техническое задание не соответствует реальным нуждам населенного пункта. В связи с этим на рабочей группе было высказано предложение помогать местным властям при подготовке предпроектных решений при строительстве очистных сооружений.

Руководитель «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов сообщил членам рабочей группы, что ни одно предприятие, даже самое крупное, не способно своими силами решить проблему очистки стоков: стоимость соответствующих сооружений крайне высока.

В связи с этим рабочая группа рекомендовала Министерству строительства, ЖКХ и энергетики активизировать работу по привлечению федерального финансирования для строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.