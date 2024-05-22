Депутаты семи созывов Заксобрания Карелии встретились на юбилее

Карельский парламент отметил юбилей. Торжественное собрание состоялось в Музыкальном театре Карелии. Здесь собрались депутаты всех семи созывов Законодательного Собрания РК.

Начиная с 1994 года в парламент Карелии было избранно 280 депутатов. Мужчин в этом списке подавляющее большинство - 79 процентов, женщин всего 21 процент.

Первое заседание Заксобрания Карелии состоялось 17 мая 1994 года. Палату Республики возглавил Иван Петрович Александров. Палату Представителей - Валентина Николаевна Пивненко. Именно они, первые руководители двухпалатного парламента Карелии, были удостоены почётных знаков ЗС РК.

Что остается неизменным в работе депутатов? И как Карельский парламент отвечает на вызовы времени? Смотрите в репортаже Светланы Пушкиной - депутата первого созыва. // Видео: Светлана Пушкина, телеканал "Ника плюс".