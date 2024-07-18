Депутаты приняли законопроект о льготных тарифах на теплоэнергию

Карельские парламентарии поддержали законодательную инициативу Главы республики о льготных тарифах на тепловую энергию. Законопроект позволит сдерживать размер платы за коммунальные услуги для жителей региона.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации он не должен превышать предельные индексы изменения в муниципальных образованиях, установленные на основании средних показателей по стране. Разницу между вносимой гражданами платой за теплоэнергию и её реальной стоимостью компенсируют из регионального бюджета, чтобы финансовая нагрузка не ложилась на плечи жителей Карелии.

18 июля соответствующий законопроект был поддержан депутатами в первом и втором окончательном чтении на заседании Законодательного Собрания Карелии.

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