29 декабря 2020, 15:34
Депутаты Петросовета утвердили новые требования к установке вывесок
В Петрозаводске прошли общественные слушания по вопросу размещения вывесок на фасадах домов
После войны лучшие архитекторы работали над восстановлением Петрозаводска. Тогда за основу был выбран архитектурный стиль неоклассицизм.
В годовщину 100-летия республики в столице шли ремонтные работы, красились фасады домов. До начала этих работ в соответствии с новым законом в Петрозаводске поменяли вывески.
Закон о вывесках готовился с учетом мнений прокуратуры и других надзорных органов. Однако ряд предпринимателей остались недовольны изменениями и обратились в суд, который принял решение провести общественные слушания по теме. Слушания прошли в соответствии с законодательством, о чем депутаты доложили на последней сессии Петросовета.