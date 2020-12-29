Депутаты Петросовета утвердили новые требования к установке вывесок

После войны лучшие архитекторы работали над восстановлением Петрозаводска. Тогда за основу был выбран архитектурный стиль неоклассицизм.

В годовщину 100-летия республики в столице шли ремонтные работы, красились фасады домов. До начала этих работ в соответствии с новым законом в Петрозаводске поменяли вывески.

Закон о вывесках готовился с учетом мнений прокуратуры и других надзорных органов. Однако ряд предпринимателей остались недовольны изменениями и обратились в суд, который принял решение провести общественные слушания по теме. Слушания прошли в соответствии с законодательством, о чем депутаты доложили на последней сессии Петросовета.