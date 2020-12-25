Совет Федерации одобрил драконовские наказания за клевету в интернете

Верхняя палата российского парламента одобрила закон об ужесточении ответственности за клевету в интернете, сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырех лет.

Таким образом, если вы напишете и опубликуете для всеобщего обозрения пост «депутат имярек – идиот» у вас есть все шансы попасть под катки данного закона. Во-первых, идиоти́я – это медицинский диагноз, обозначающий самую глубокую степень умственной отсталости (олигофрении). Во-вторых, при профессиональной деятельности депутата, наличие идиотии является именно что заболеванием опасным для окружающих. И в-третьих, каким бы глупым не был адресат, медицинская справка о соответствующем диагнозе у него скорее всего отсутствует.

Фото с сайта mvestnik.ru