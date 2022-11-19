Депутат рассказала о планах по развитию Сегежского района

Центр Управления регионом Республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов, городских округов и других представителей власти. В этот раз в прямом эфире на вопросы жителей республики ответила депутат Законодательного собрания Карелии Натали Карапетян.

Развитие Сегежского района стало возможным благодаря совместной работе и диалогу органов власти, местных предприятий и правительства Карелии. Еще два года назад износ тепловых сетей в Сегеже составлял порядка 90%. В течение двух лет Сегежский ЦБК приводит их в порядок.

«В июле 2022 года правительство Карелии и Сегежский ЦБК подписали соглашение о намерениях модернизации тепловых сетей в районе. С помощью такого проекта удастся привести в порядок тепловую сеть в городе Сегежа, сократить период ремонтных работ в летний период и создать дополнительные сети для того, чтобы город выдержал нагрузки, связанные со строительством новых домов. А пока наши теплоэнергетики делают все, чтобы зимний период прошел максимально комфортно. Даже если случаются аварии на сетях, то наши бригады работают в круглосуточном режиме».

Депутат Заксобрания Карелии Натали Карапетян рассказала, что в прошлом году Сегежский ЦБК и «Сегежа Групп» выделили средства на ремонт трех основных городских магистралей.

Ремонт дорог крупных дорог и мостов продолжится в течение ближайших лет. Деньги на него выделены из федерального и республиканского бюджетов.

«На два ближайших года Сегежский район получит порядка 5 млрд рублей на восстановление дорожного полотна. Это касается и крупных путепроводов в Сегежском районе. Работы на Майгубском и Ондском мостах сейчас уже ведутся, и в следующем году будут продолжены. Также это касается дорог в городе Сегежа и в других населенных пунктах. Есть целый график, есть списки улиц, и жители города могут узнать, когда, в какой очереди та или иная улица подпадает под ремонт»,

― рассказала Натали Карапетян.

В 2021 году Сегежа выиграла грантовый конкурс Минстроя России и получила 70 млн рублей на реализацию проекта семейного парка в Сегеже. Подрядчик дорабатывает детали, и уже в скором времени сегежане смогут прийти в парк и оценить результаты работы.

«Когда мы проводили общественные слушания, мы попросили жителей Сегежи делиться старыми фотографиями парка. В соцсетях была создана группа для этого. Мы получили очень большое количество фотографий. Это очень важно, и мы рады, что проект состоялся».

Некоторые внутренние работы не позволили подрядчику сдать объект в срок, но уже через некоторое время парк будет доступен для жителей Сегежи в завершенном виде.

Депутат Заксобрания Карелии Натали Карапетян ответила на вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР Объясняет». Если ваш вопрос н прозвучал, ответ на него будет дан в соцсетях.