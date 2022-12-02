Депутат из Карелии отправился добровольцем для участия в СВО

Председатель совета Салминского поселения Иван Зеленцов вызвался добровольцем для участия в спецоперации, сообщает паблик «Объясняем. Республика Карелия». Сейчас депутат проходит подготовку в Тамбове. Ранее его два брата также решили отправиться на военную службу.

Зеленцов является учредителем благотворительного фонда «Салминское землячество», волонтеры помогают в общественных делах и в жизни поселения.

По словам главы администрации Питкярантского района Константина Булахова, Зеленцов очень ответственный.

«Мы все уважаем выбор нашего земляка и ждем его возвращения после окончания службы»,

- сказал Булахов.

Ранее в Питкяранту вернулся доброволец, участвовавший в СВО. Трофиму Зайцеву за мужество и стойкость, проявленные в ходе специальной военной операции, вручили медаль Жукова. // фото unsplash.com