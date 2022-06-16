Дениса Варфоломеева ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 15-летнего подростка. Денис Дмитриевич Варфоломеев – воспитанник социального учреждения, сообщили в МВД Карелии.

Он ушел еще 10 июня и в тот день не возвратился к отбою. С тех пор местонахождение несовершеннолетнего неизвестно.

Он родился в 2007 году, на вид подростку 15 лет. У него серые глаза и темно-русые волосы, телосложение среднее. Рост порядка 175-180 сантиметров.

Всех, кому что-то известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: МВД Карелии