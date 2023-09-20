Дело избившего подростков в Петрозаводске мужчины передано в суд

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Резонансная история произошла в августе этого года на улице Энтузиастов. Мужчина вступил в конфликт с группой подростков из-за того, что те громко общались на улице. Одного несовершеннолетнего горожанин ударил ногой, тот упал и ударился головой об асфальт. 16-летнему подростку мужчина ударил кулаком в лицо, а 18-летнему потерпевшему нанес удар в голову. Все это снималось на видео, ролик широко разошелся по социальным сетям.

По делу проведены необходимые экспертизы, следственные действия, допрошены свидетели, собраны доказательства. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: СК