Дед Мороз поздравил охрану острова Кижи

На острове Кижи Дед Мороз поздравил сотрудников вневедомственной охраны с Новым годом, сообщает пресс-центр Управления Росгвардии по Республики Карелия.

Музей-заповедник Кижи находится под охраной одного из взводов Батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Благодаря наличию средств оперативной связи они несут службу в тесном контакте со смотрителями каждого из памятников деревянного зодчества. На самом острове Кижи расположена лишь часть их, остальные – на соседних островах так называемого Кижского ожерелья.

Смены прибывают летом по воде, а зимой на вертолете. В туристический сезон вневедомственная охрана с особой бдительностью несет службу по охране памятника мировой культуры. В дни новогодних праздников на острове много туристов, желающих приобщиться к истории несмотря на ненастную погоду.

В числе сотрудников, которые встретили Новый год на острове, был и старший сержант полиции Алексей Талия. В правоохранительных органах он служит с 2002 года. Три командировки в СКР, ведомственные награды – медали «За отличие в службе» II и III степеней, среди нагрудных знаков – «Отличник милиции», «За верность долгу», «Участник боевых действий».

А еще Алексей много лет подряд под Новый год в образе Деда Мороза поздравлял детей сотрудников с праздником. Сейчас он передал эстафету молодым преемникам и выполняет служебный долг на вверенном посту. В праздничную ночь Алексей ненадолго сменил форменное обмундирование на шубу Деда Мороза и поздравил коллег с Новым годом.