Дайверы собрали мусор со дна ключевского карьера под градом и молниями

Традиционный субботник дайверов прошел на карьере на Ключевой в столице Карелии.

3 июня два десятка любителей глубины собрали под водой различный мусор, рассказал петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин.

Не помешала дайверам и погода – град, молнии. В итоге они наполнили половину контейнера для сбора отходов. Петрозаводчанин снял небольшое видео об итогах субботника на карьере. // фото скриншот