Давайте откопаем пруд Гаскойна

Саша Тихий рассказал историю исторического пруда в Петрозаводске

В Губернаторском парке напротив дома Горного начальника петрозаводский шотландец выкопал когда-то пруд. Пруд зарос, а мы про него забыли. А ведь там лебеди плавали.

Пытливый петрозаводчанин, проходя по Губернаторскому парку, обратит внимание на неровность ландшафта. Причем, какую-то искусственную неровность. Рукотворную. И будет прав в своей догадке.

Наш город гордится тем, что здесь жил великий шотландец Чарльз Гаскойн. Екатерина II призвала его на воинские российские подвиги, и он изрядно помог в производстве российского оружия. А жил он в ныне реконструируемом доме Горного начальника. И как нормальный шотландец он не мог существовать без определённого комфорта, например, без вкусного карпа на ужин, которого ему поймают из им же сконструированного пруда.

Этот пруд как артефакт целого сословия англичан и голландцев, проживающих в Петрозаводске, должен быть восстановлен, согласитесь?

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