Дан очередной прогноз по выходу на плато по коронавирусу

Не смотря на значительный рост количества заболевших новой короновирусной инфекцией в Роспотребнадзоре считают. что скоро болезнь пойдет на спад. Прогноз по выходу на плато по COVID-19 в России дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом пишет сегодня RT.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября», – цитирует РИА Новости Пшеничную.

По данным на 11 октября в России в течение суток зафиксировано 13 634 случая заболевания коронавирусом. Всего за время эпидемии коронавирусная инфекция COVID-19 в стране была выявлена у 1 298 718 заболевших.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за субботу, 10 октября, выявлена у 51 человека. Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 38 человек, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, поселок Березовка – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Колово), в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье, поселки Новая Вилга и Мелиоративный), в Лахденпохском районе – 4 человека (поселок Куркиеки – 3, поселок Элисенваара – 1).