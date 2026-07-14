Дань бьюти-трендам или возможность вернуть уверенность в себе

Главный врач клиники «МАС» рассказала про современные процедуры для губ

Автор текста: Анастасия Матвеева

Губы - очень важная и красивая часть женского лица. Это наш гендерный признак-признак женственности и чувственности. И сегодня есть возможность сохранять их красоту с помощью косметологии. Причём в любом возрасте. Хочу рассказать вам, что процедуры для губ - это не только их увеличение, но и увлажнение, восполнение утраченного с возрастом объема и заполнение зоны вокруг губ.

В молодом возрасте увеличение губ - это процедура бьютификации. Тот случай, когда пухлые губы делают лицо ещё более красивым и привлекательным. С помощью увеличения губ можно улучшить пропорции лица, сделать его ещё красивее и гармоничнее, исправить асимметрию губ, что довольно часто встречается, довести форму губ до совершенства, ведь красивые губы всегда придают уверенности и привлекательности.

С помощью контурной пластики губ можно визуально скорректировать неидеальный прикус, разницу по форме и объему между верхней и нижней губами. Очень часто нужно просто поддержать природную красоту губ без лишнего объема. В этом случае достаточно просто увлажнить губы соответствующим препаратом. Есть ещё очень важная функция контурной пластики губ - это омоложение. Дело в том, что с возрастом губы теряют объём, круговая мышца рта приходит в гипертонус, и появляются вертикальные морщины над верхней губой, опускаются уголки губ. Для женщин 45+ эта процедура преображает и возвращает уверенность в себе. Конечно, когда все с соблюдением меры. Я называю это «интеллигентные губы».

На консультации пациенты чаще всего задают два вопроса: « Это больно?» и «Не будут ли губы слишком большие? Хочется натурально…»

По поводу боли - сейчас есть эффективное обезболивание аппликационное (нанесение крема) и проводниковое (введение анестетика в слизистую) при необходимости.

Объем препарата обычно от 0,6 до 1,2 мл; если нужен больший объём, делаю повторную коррекцию, но не ранее, чем через месяц. Все остальное: выбор препарата, техника введения и результат, возможные гематомы (синяки) - зависит от рук доктора.

Важно делать контурную пластику губ после цикла приема противовирусных препаратов с целью профилактики рецидивирующего (повторяющегося) герпеса. Для лучшего результата после процедуры важно соблюдать ограничения, о которых рассказываю подробно после процедуры. Эффект оценивается через 2-3 недели.

Жду вас на консультацию и процедуру. Позвольте мне подчеркнуть и сохранить вашу женственность в любом возрасте.

Ваша доктор Матвеева, клиника «MAC» (med art clinic-медицина как искусство).

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