Циклон покинул Карелию и привел за собой заморозки

Циклон «Рейли», ставший причиной сильных дождей и порывистого северного ветра в южных районах региона, покидает Карелию. На смену ему идет антициклон, который принесет прояснение, а вместе с ним заморозки, сообщили синоптики.

По оперативным данным метеослужбы, 21 сентября сила ветра северных направлений ночью составит 6-11 м/с, днем немного ослабнет до 3-8 м/с. В темное время суток температура воздуха снизится до +5,+7°С, в светлое - прогреется до +9,+12°С. Атмосферное давление будет расти.

Синоптики также предупреждают, что в ночные и утренние часы на северо-западе республики ожидаются заморозки до -1,-3°С. Фото: unsplash.