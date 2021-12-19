Циклон «Нео» накроет Карелию холодом и снегом

Североатлантический циклон «Нео» принес в Карелию снегопады. Но это не единственный его подарок нашему краю. За снегом наступит мороз.

По наблюдению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», с понедельника, 20 декабря, начнется распространение арктического воздуха с районов Карского моря. Температура воздуха понизится, южные районы попадут под раздачу «холода» существеннее, чем северные, это связано с направлением движения холода.

На севере и в центре Карелии столбики термометров понизятся до -10,-15 градусов, на побережье Белого моря -8,-11 градусов. Временами ожидается снег. На юге Карелии ожидается понижение температуры до -13,-18 градусов, в отдельные дни местами до -22 градусов. Самые сильные морозы ожидаются в Пудожском районе. 19 декабря температура воздуха будет около -6,-8 градусов, 20 декабря похолодает до -25. По всей республике временами ожидается снег.

Ранее о резком похолодании предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. (фото pixabay.com, MariaGodfrida)