19 декабря 2021, 09:00
В Карелии сегодня установится легкий морозец
Синоптики прогнозируют местами до минус 13 градусов
В Карелии облачно, днем небольшой, местами умеренный снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -3, -8, местами до -13 в течение суток.
В Петрозаводске облачно, снег, утром и днем метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -4, -6 в течение суток.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -6;
В Кондопоге днем -5;
В Медвежьегорске днем -6;
В Олонце днем -2;
В Пудоже днем -6;
В Сегеже днем -7;
В Сортавале днем -3;
В Суоярви днем -5. (фото pixabay.com, MichaelGaida)