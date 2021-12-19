В Карелии сегодня установится легкий морозец

В Карелии облачно, днем небольшой, местами умеренный снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -3, -8, местами до -13 в течение суток.

В Петрозаводске облачно, снег, утром и днем метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -4, -6 в течение суток.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -6;

В Кондопоге днем -5;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце днем -2;

В Пудоже днем -6;

В Сегеже днем -7;

В Сортавале днем -3;

В Суоярви днем -5. (фото pixabay.com, MichaelGaida)