Облачное воскресенье со снегом выдастся в Карелии

В воскресенье в Карелии облачно. Ночью снег, на юге местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, сообщили в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -3, -8, местами до -13 в течение суток.

В Петрозаводске также облачно. Снег, ночью временами сильный, утром и днем метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -4, -6 в течение суток. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо расти.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -17, днем -6;

В Кондопоге ночью -15, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -14, днем -6;

В Олонце ночью -15, днем -2;

В Пудоже ночью -20, днем -6;

В Сегеже ночью -12, днем -7;

В Сортавале ночью -14, днем -3;

В Суоярви ночью -15, днем -5. (фото pixabay.com, HeartlandMom)