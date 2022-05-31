31 мая 2022, 16:32
Общество

Карелия — не Калифорния, но солнце шпарит сильно и опасно

Медицинские учреждения Карелии поддержали Всемирный день борьбы с меланомой

С приходом лета жители Карелии пытаются поймать тепло северного солнца. Многие с мечтами поскорее загореть готовы часами жариться на самом солнцепеке, пренебрегая элементарными правилами безопасности. 

«Да, у нас не Калифорния, но на Севере озоновый слой достаточно тонкий и пропускает ультрафиолет хорошо», 

- отметил главный врач многопрофильной клиники «Genesis» Михаил Стоцкий. 

Он  рассказал о последствиях, вызванных чрезмерным пребыванием на солнце и профилактике развития меланомы. Злокачественная опухоль развивается из существующих родинок или как новое образование и локализуется на коже.

В мае клиника поддержала акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с меланомой. 

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Метки: 
меланома
профилактика
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