Карелия — не Калифорния, но солнце шпарит сильно и опасно

С приходом лета жители Карелии пытаются поймать тепло северного солнца. Многие с мечтами поскорее загореть готовы часами жариться на самом солнцепеке, пренебрегая элементарными правилами безопасности.

«Да, у нас не Калифорния, но на Севере озоновый слой достаточно тонкий и пропускает ультрафиолет хорошо»,

- отметил главный врач многопрофильной клиники «Genesis» Михаил Стоцкий.

Он рассказал о последствиях, вызванных чрезмерным пребыванием на солнце и профилактике развития меланомы. Злокачественная опухоль развивается из существующих родинок или как новое образование и локализуется на коже.

В мае клиника поддержала акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с меланомой.