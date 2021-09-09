Число умерших от коронавируса в России превысило 190 тысяч человек

За последние сутки в России выявлены 18 380 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 794 человека, выписаны из больниц - 19 639. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1801 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 1380, в Архангельской области - 243, в Вологодской области - 221, в Ленинградской области - 180, в Мурманской области - 141.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 7 054 711 раз. Скончались 190 376 человек.

Напомним, в Карелии 8 сентября Covid-19 диагностирован у 136 человек. Фото pixabay.com/mohamed_hassan