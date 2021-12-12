Число случаев Covid-19 в России превысило 10 миллионов

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 29 929 человек. Скончались 1132 пациента, выписан из больниц - 31 391. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2862 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2012, в Ленинградской области - 380, в Вологодской области - 350, в Архангельской области - 340, в Мурманской области - 161.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 016 896 раз. Умерли 289 483 человека. Фото pixabay.com/OrnaW