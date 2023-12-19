Численность российской армии и контрактников нарастят

В этом году численность российской армии и флота доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. С 1 декабря оборонное ведомство приступило к наращиванию сил до 1 миллиона 320 тысяч человек.

«Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих»,

- цитирует Шойгу «Фонтанка».

К концу 2024 года также планируют нарастить число контрактников до 745 тысяч человек. // фото unsplash.com/ Filip Andrejevic