Чиновники заявили о закрытии школы в поселке Карелии

29 мая в школу поселка Панозеро приехала делегация из Кеми во главе с руководителем администрации района Светланой Долининой.

Чиновники провели собрание с родителями, на котором заявили о планах закрытия местной школы. Ученикам предложено переехать в кемский интернат.

«Все наши дети – подростки, в переходном возрасте, а нам предлагают отправить их за 100 километров. Какие там условия, какой быт, какие взаимоотношения между ребятами? Это чудовищно, отрывать детей от семьи»,

- рассказали родители учеников нашей редакции.

1 сентября в Панозере в школу должны пойти семь учеников, все разного возраста, с пятого по девятый класс. В администрации Кемского района пообещали выделять автобус на праздники и каникулы, чтобы дети могли хоть изредка побывать дома.

Формально сегодня провели голосование: кто из родителей за закрытие школы, а кто против. Все единогласно проголосовали «против». Однако после собрания чиновники заявили, что решение уже принято.

Родители панозерских учеников намерены писать коллективное письмо в министерство образования Карелии с просьбой не закрывать школу. // фото freepik.com