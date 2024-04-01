01 апреля 2024, 12:23
Четырех пьяных водителей отстранили от управления в Петрозаводске
За выходные в карельской столице выявили шестерых автомобилистов-нарушителей
Автоинспекторы в карельской столице в течение выходных дней отстранили от управления шестерых водителей. Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Четверо автомобилистов попались пьяными за рулем, а у двоих не было прав на управление транспортными средствами.
В отношении нарушителей составили административные материалы, автомобили увезли на специализированную стоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска