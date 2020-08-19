Пять человек с пневмонией госпитализированы в Карелии

Пять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Летальных исходов не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1099 пациентов, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

Для справки. Внебольничная (внегоспитальная) пневмония – это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Внебольничная пневмония является распространенным явлением, поражающим людей всех возрастов, и его симптомы возникают в результате заполнения жидкостью участков легких, абсорбирующих кислород (альвеол). Это подавляет функцию легких, вызывая одышку, лихорадку, боли в груди и кашель. Ее причины включают в себя бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Диагноз внебольничной пневмонии устанавливается путем оценки симптомов, физикального осмотра, рентгенографии или исследования мокроты.