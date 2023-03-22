Четыре автомобиля столкнулись в Петрозаводске

Днем 21 марта в Петрозаводске произошла массовая авария на улице Мерецкова. Инцидент случился в 17:05 и попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на приличной скорости влетел в остановившуюся машину. Ту отбросило вперед, в результате поврежденными оказались еще два транспортных средства.

После ДТП движение по дороге оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru