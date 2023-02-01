Четыре автомобиля столкнулись в Петрозаводске

Сегодня в 16:21 в Петрозаводске на улице Ровио произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, что аварию спровоцировал автомобиль, отъезжавший от обочины. В него влетела машина, ехавшая в сторону Комсомольского проспекта. После первого столкновения случились два других. В итоге четыре автомобиля встали в ряд.

В результате ДТП движение по магистрали было сильно осложнено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink