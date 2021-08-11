Четверых пропавших жителей Медвежьегорска нашли в Карелии

Поиски четверых пропавших жителей Медвежьегорска завершены. Сообщение о благополучном исходе поисков появилось в паблике «Доброспас», где накануне размещалась информация о поисках двух мужчин и двух женщин.

Местонахождение группы людей, отправившихся на рыбалку, не было известно с 7 августа. Их телефоны не отвечали, а к назначенному времени домой они не вернулись. Родные забили тревогу. Однако все разрешилось. Где пропадали люди, не уточняется.