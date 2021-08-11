Instagram запустил сервис защиты от плохих комментариев

Instagram разработал и применил новые механизмы, которые помогают бороться с недружественным поведением некоторых пользователей. По словам главы соцсети Адама Моссери, от негативных комментариев защитит функция Limits. Его заявление приводит ТАСС.

В переводе название Limits означает «Границы». Сервис позволит ограничить число агрессивных комментариев. В основном функция будет полезна известным личностям и популярным блогерам.

Они, как известно, порой получают множество негативных сообщений и комментариев. Теперь их можно будет автоматически скрыть.

Limits сделает невидимыми запросы на отправку сообщений и комментарии от пользователей, не являющихся подписчиками блогера или подписавшимися лишь недавно.

Приложение также будет более строго предупреждать о возможном нарушении правил сообщества. Это произойдет при первой попытке отправить оскорбительный комментарий. // Фото: StockSnap/Pixabay