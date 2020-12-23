Чем жители Карелии занимались в 2020 году

Аналитики МТС выяснили, какие новые «цифровые» привычки появились у жителей республики и как они провели уходящий год.

Активно «серфили» в интернете

С приходом весны, объем скачиваемого трафика за месяц в среднем по региону вырос на 46 процентов. Безоговорочным лидером рейтинга стал Лахденпохский район, где потребление мобильного интернета увеличилось в два раза, немного уступает Сортавала, трафик там вырос на 70 процентов. В среднем, каждый житель Приладожья скачивает объем трафика, сравнимый, например, просмотром более полутора тысяч 4-минутных видео в YouTube.

Поддерживая самых активных пользователей региона, МТС полностью модернизировала связь в Приладожье: сегодня скорости интернета позволяют смотреть онлайн видео высокой четкости, участвовать в онлайн - конференциях или проводить прямые трансляции.

Встречали гостей со всей страны

Несмотря на ограничения, в этом году Карелия была особенно популярна для туристов. Количество роумеров в сети МТС увеличилось на четверть. Больше всего «иногородних» номеров относилось к Москве и Санкт-Петербургу, но не менее активны были также южане, жители Центральной части страны и Поволжья. Рост трафика на популярных туристических объектах, где еще в 2019-м году МТС обеспечила полное покрытие скоростным интернетом, достигал также 40 процентов.

Создали «народный» аудиогид по любимому городу

Осенью в столице Приладожья заработал уникальный пеший аудиогид, который жители создали вместе с МТС в рамках всероссийского проекта «Городские легенды». В основу гида вошли десятки городских историй, мифов и шуток, а его маршрут пролегает из центра города на вершину горы Кухавуори. Маршрутом уже воспользовались несколько тысяч туристов со всей страны. Онлайн - экскурсия доступна всем желающим в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me.

Смотрели фильмы про супергероев

Эксперты центра аналитики онлайн - кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры на киноплатформе и назвали самые просматриваемые фильмы и среди зрителей Карелии. В рейтинге полнометражного кино «золото» досталось супергеройскому фильму Marvel — «Веном» с Томом Харди в главной роли. «Серебро» и «бронзу» жители Карелии отдали остросюжетной комедии про секретных защитников мира «Kingsman: секретная служба» и абсолютному хиту российского проката 2019 года – «Холоп». В топ-5 также вошли «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом и боевик «Код 8» про людей, обладающих сверхспособностями.