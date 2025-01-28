Чем больше тумана, тем выше взносы за капремонт

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце января 2025 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение иска петрозаводчанки Дарьи Каликиной, председателя совета дома по улице Анохина, 8 к Фонду капитального ремонта Карелии. Рассмотрение иска началось еще в мае 2024 года. За это время была проведена судебная экспертиза и сменился состав суда.

Данное судебное разбирательство выходит далеко за рамки истории одного многоквартирного дома. Фактически оно в большей или меньшей степени касается всех жителей республики, которые надеются, что в их домах будет проведен капитальный ремонт.

Дом № 8 по улице Анохина в Петрозаводске был включен в региональную программу капитального ремонта, согласно которой его должны были отремонтировать в 2022 году.

Программа завершилась. Власти отчитались перед Москвой об ее успешном исполнении. Однако работы в доме так и не сделали. Необходимую документацию разработали к весне 2023 года, и дом попал в краткосрочную программу капремонта на 2023 год. Но и в 2023 году капитального ремонта жильцы дома не дождались. Дом переместили в так называемый резерв, что означает, что к ремонту приступят, если в фонде сэкономят деньги.

В 2024 году граждане все же добились, чтобы в доме отремонтировали крышу. Но остался невыполненным серьезный объем работ: фундамент, фасад здания, системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, электрика. Суть иска заключается в том, чтобы заставить Фонд капремонта РК выполнить те обязательства, которые были зафиксированы в региональной программе.

Споры возникли вокруг необходимости капремонта фасада дома. Была проведена судебная экспертиза, согласно которой эти работы следует проводить в рамках текущего ремонта. С ремонтом фасада произошла почти криминальная история. В 2008 году, рассказала представитель фонда капремонта Надежда Смирнова, в рамках соглашения между петрозаводской администрацией, муниципальным учреждением «Служба заказчика» и ООО «Управдом» начали ремонт фасада. Но никаких документов администрация города представить сейчас не может, а фирма, взявшаяся за ремонт, испарилась, не выполнив свои обязательства.

Позиция Каликиной заключалась в том, что ремонт фасада изначально был включен в проектно-сметную документацию, которую фонд делал на средства граждан. Смирнова возразила, что локальная смета по дому носит лишь рекомендательный характер, и специалисты фонда вольны исключать из нее какие-то виды работ, так сказать, по своему усмотрению. В том числе, в зависимости от финансового положения, сложившегося в фонде. Во время судебного заседания представитель фонда не раз заостряла внимание на том, что фонд берется в первую очередь за ремонт тех домов, в которых граждане соглашаются платить повышенные взносы по статье "капремонт".

Смирнова сообщила, что на 1 января 2025 года сумма уплаченных собственниками жилья дома по Анохина, 8 взносов составляет 2,204 миллиона рублей. Фонд уже оплатил работы на сумму 4,280 миллиона рублей. После окончательной оплаты проведенных работ долг граждан составит 12,6 миллиона рублей.

Главный посыл представителей фонда и Минстроя заключался в том, что жильцы других домов не должны страдать, если на ремонт дома по Анохина, 8 истратят больше денег, чем граждане соберут до 2049 года, когда программа завершится.

По расчетам Минстроя, до конца действия региональной программы с дома в виде взносов соберут 9,2 миллиона рублей, а на оплату всех необходимых работ необходимо истратить 44 миллиона рублей.

Дом вновь включили в резерв на 2025-2027 годы. Но дойдет ли до него очередь и когда, никто сказать не может.

«Нет ни одного дома, который бы рассчитался с фондом капремонта»,

- заметила Дарья Каликина.

По ее словам, это не стало препятствием для проведения полного перечня работ, где граждане не брали на себя обязательство платить взносы выше установленной правительством планки. Другими словами, она обратила внимание, что у фонда и Минстроя нет единого подхода к проведению капитального ремонта.

Мало того, граждане вообще перестали понимать, как составляются краткосрочные планы, на каком основании и в какой очередности дома попадают в резерв. Представитель Минстроя объяснила, что в министерстве исходят из существующего финансирования. Судя по ее информации, с деньгами в фонде сейчас неважно, а точнее, фонд имеет отрицательный баланс. В отличие от других регионов, в Карелии правительство не выделяет субсидии фонду, который существует исключительно на взносы граждан.

Представитель министерства пояснила, что существует некая бальная система, с помощью которой определяется очередность домов при проведении капремонта. По ее словам, в некую программу вводят следующие данные: степень износа здания, срок эксплуатации, дата последнего капремонта и наличие судебного решения по проведению капитального ремонта. Секрет в том, что никто из граждан не может проверить, насколько корректно введены данные, и как, вообще, работает эта программа, к которой доступ есть только у ограниченного круга чиновников. Сомневающимся гражданам предлагают верить чиновникам на слово, что программа рассчитала верно. Аргументы ответчика о том, что вперед вырываются дома, где граждане готовы оплачивать повышенные взносы, тоже вызывают сомнения. Прежде всего потому, что в качестве критерия при определении очередности проведения капремонта факт повышения размера взносов не назывался, но вдруг стал решающим.

На примере дома по Анохина, 8 можно судить о том, что происходит с карельским фондом капремонта, который долгие годы никак не мог истратить деньги, а потом, буквально за полтора-два года, превратился из профицитного в дефицитный. При этом каких-то серьезных сдвигов на поприще капитального ремонта домов в республике явно не наблюдается. Это вам не Калининградская область, где на средства фонда капремонта ремонтируются высотные дома 1970-х годов постройки и возрождаются целые поселки. Но там и правительство выделяет серьезные средства для реализации региональной программы капремонта.

В Карелии, с моей точки зрения, пошли по-другому пути. Создали столь непрозрачную систему, что ее не в состоянии объяснить даже в Минстрое, спихивая итоги расчетов на какую-то неодушевленную программу. Очень удобно. К тому же в фонде решили, что имеют право выполнять только те виды работ, на которые хватает денег.

При таком подходе нетрудно предсказать, что дом 1934 года постройки, который планировали капитально отремонтировать в 2022 году, вообще может остаться только с обновленной кровлей. Что ждет другие дома, и вовсе неясно. Это как программа в Минстрое определит. Вот бы только выяснить, кто в этой многоходовке главный "программист"...