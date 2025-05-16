Человека забили до смерти молотком в Карелии

В Муезерском районе совершено убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в один из дней местный житель на почве личных неприязненных отношений забил до смерти молотком своего оппонента. Пострадавший умер в карете скорой помощи по пути в больницу от множественных ранений головы и тела.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Решением суда подозреваемый отправлен под арест до 6 июля. Расследование убийства продолжается. © «Петрозаводск говорит»