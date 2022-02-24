24 февраля 2022, 17:07
Чехия приостановила выдачу виз всем россиянам
Чешские послы покинут Россию, а российские - Чехию
Чехия больше не будет выдавать визы для въезда в страну гражданам России. Об этом сообщил 24 февраля премьер-министр Петр Фиала, передает РИА Новости.
- Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев, - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания совбеза.
Также приостановили работу чешские консульства в России и российские - в Чехии. Ранее в Бельгии призвали страны ЕС не выдавать россиянам визы.
Чехия предлагает отключить РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. // Фото: Ajale/pixabay.com