Чего нет у миллиардов людей, но есть у петрозаводчан

АО «ПКС – Водоканал» напоминает, что доступ к чистой питьевой воде – это не данность, а результат ежедневного труда сотен специалистов

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По информации международной организации ООН сегодня более 2 миллиардов людей на планете лишены доступа к безопасной для здоровья воде. 3,4 миллиарда (почти половина населения Земли) сталкиваются с трудностями в области санитарии. Ежегодно около 1,4 миллиона человек умирают от инфекционных заболеваний, вызванных загрязненной водой и отсутствием санитарии, таких как холера, диарея и тиф.

Для жителей Петрозаводска эти цифры могут показаться далекими, ведь вода в домах течет из крана круглосуточно и соответствует санитарным нормам. Однако за этим стоит огромная работа сотен специалистов «Водоканала» — инженеров, лаборантов, слесарей, диспетчеров и многих других.

Наша миссия — гарантировать получение качественной воды и безопасного водоотведения каждым жителем города,

- отметили в компании.

Специалисты АО «ПКС – Водоканал» ежедневно:

Осуществляют круглосуточный контроль качества воды по десяткам параметров.

Проводят профилактическое обслуживание и модернизацию сетей.

Внедряют технологии, позволяющие экономить водные ресурсы.

Очищают водные ресурсы и сточные воды.

Обеспечивают водоснабжение и водоотведение горожан.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» напоминает: доступ к чистой воде – это ценность, которую необходимо беречь и для этого нужно использовать ресурс рационально. А забота о городской системе водоснабжения – это вклад в здоровье каждого из нас.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146