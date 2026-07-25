Чат-бот от «РКС – Петрозаводск» теперь в MAX

Чат бот РеКС от «РКС – Петрозаводск» поможет сэкономить время и нервы. Он всегда на связи и готов помочь с самыми разными вопросами:
- начисления и оплата;
- открытие и закрытие лицевого счёта;
- приборы учёта;
- заявки на опломбировку, замену, поверку или проверку приборов учета;
- вопросы по задолженностям и исполнительным документам;
- списание денежных средств;
- льготы;
- подключение летнего водопровода;
- поиск потерянного платежа;
- любые другие вопросы;
- и даже возможность задать вопрос генеральному директору.
Перейти в чат можно по ссылке.
Или просто отсканировав QR-код с картинки.
Регистрация простая и понятная, после неё вам откроются все возможности чат-бота.
Группа компаний «РКС – Петрозаводск» старается делать сервис удобным и доступным. РеКС в MAX – ещё один шаг в этом направлении.
На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID