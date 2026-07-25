Перейти к основному содержанию
26 июля 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

Чат-бот от «РКС – Петрозаводск» теперь в MAX

Решать коммунальные вопросы стало ещё легче
чат бот рекс
Фото: «РКС – Петрозаводск»

Чат бот РеКС от «РКС – Петрозаводск»  поможет сэкономить время и нервы. Он всегда на связи и готов помочь с самыми разными вопросами:

  •  начисления и оплата;
  •  открытие и закрытие лицевого счёта;
  •  приборы учёта;
  •  заявки на опломбировку, замену, поверку или проверку приборов учета;
  •  вопросы по задолженностям и исполнительным документам;
  •  списание денежных средств;
  •  льготы;
  •  подключение летнего водопровода;
  •  поиск потерянного платежа;
  •  любые другие вопросы;
  •  и даже возможность задать вопрос генеральному директору.

Перейти в чат можно по ссылке

Или просто отсканировав QR-код с картинки.

Регистрация простая и понятная, после неё вам откроются все возможности чат-бота.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» старается делать сервис удобным и доступным. РеКС в MAX – ещё один шаг в этом направлении.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: Nova: выгодное предложение на квартиры в микрорайоне Кукковка

Метки