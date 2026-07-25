Чат-бот от «РКС – Петрозаводск» теперь в MAX

Решать коммунальные вопросы стало ещё легче

Фото: «РКС – Петрозаводск»

Чат бот РеКС от «РКС – Петрозаводск» поможет сэкономить время и нервы. Он всегда на связи и готов помочь с самыми разными вопросами:

начисления и оплата;

открытие и закрытие лицевого счёта;

приборы учёта;

заявки на опломбировку, замену, поверку или проверку приборов учета;

вопросы по задолженностям и исполнительным документам;

списание денежных средств;

льготы;

подключение летнего водопровода;

поиск потерянного платежа;

любые другие вопросы;

и даже возможность задать вопрос генеральному директору.

Перейти в чат можно по ссылке.

Или просто отсканировав QR-код с картинки.

Регистрация простая и понятная, после неё вам откроются все возможности чат-бота.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» старается делать сервис удобным и доступным. РеКС в MAX – ещё один шаг в этом направлении.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID