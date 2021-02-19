Частные пансионаты для пожилых оставили без бюджетных денег

В бюджете Карелии не заложили достаточно средств на компенсации расходов поставщикам социальных услуг. Данный факт признала министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

– Мы все понимаем, какой у нас сложный бюджет. Бюджет предполагает определенную приоритетность. В бюджете заложено 18,8 миллиона рублей на компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, но только тех, кто является некоммерческими организациями, – сообщила министр порталу «Петрозаводск говорит».

Так, без субсидии осталось ООО «Моя бабуля». По словам ее руководителя Натальи Ефимовой, предприятие без государственного финансирования работать не может.

– Ничего не платится. Ни аренда, ни питание. Ждать-то мы можем, но чего? Есть пара свободных мест, мы немножко тянем, но это тоже незаконно: мы не имеем права взять человека, если он здоров. При этом зарплаты выдаются день в день, налоги тоже платятся исправно, – рассказала предприниматель.

Подопечные пансионата пишут письма с требованием профинансировать организацию. Подробности – в материале «Беспросветная ситуация». Частным пансионатам перекрыли кислород».