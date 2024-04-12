12 апреля 2024, 09:59
Часть жителей Петрозаводска осталась без электроэнергии
Энергетики устраняют повреждение на сетях в столице республики
Сегодня в 8 часов утра в Петрозаводске произошло отключение электричества на Перевалке. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без света остались здания на улицах Гражданской, Лежневой, Фурманова и Чапаева. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev