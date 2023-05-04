Часть улиц перекроют на старой Кукковке

Газопровод будут тянуть на старую Кукковку. Строительно-монтажные работы будут вестись в мае и начале июня. Три участка будут перекрывать для движения транспорта.

С 5 по 25 мая движение перекроют в районе пересечения переулка Федора Глинки с улицей Шербакова, рассказали в администрации Петрозаводска.

С 26 по 31 мая работы будут проводить на пересечении улицы Серафимовича с Вытегорским шоссе, вблизи дома №1 по улице Серафимовича.

С 1 по 4 июня работы проведут в Инемском переулке на пересечении с улицей Ильича в районе дома №6.



В местах работ установят информационные щиты со схемами объезда.