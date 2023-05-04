04 мая 2023, 09:51
Часть улиц перекроют на старой Кукковке
В мае и июне будут вестись работы по прокладке газопровода
Газопровод будут тянуть на старую Кукковку. Строительно-монтажные работы будут вестись в мае и начале июня. Три участка будут перекрывать для движения транспорта.
С 5 по 25 мая движение перекроют в районе пересечения переулка Федора Глинки с улицей Шербакова, рассказали в администрации Петрозаводска.
С 26 по 31 мая работы будут проводить на пересечении улицы Серафимовича с Вытегорским шоссе, вблизи дома №1 по улице Серафимовича.
С 1 по 4 июня работы проведут в Инемском переулке на пересечении с улицей Ильича в районе дома №6.
В местах работ установят информационные щиты со схемами объезда.