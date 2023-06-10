Часть домов в Петрозаводске осталась без воды

Сегодня в Петрозаводске в ряде домов возникли проблемы с водой. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 10 часов пропала горячая вода в ряде домов на улицах Ленинградской и Кирова. Были повреждены сети. В 11 утра холодную воду отключили в доме №12 по улице Луначарского. Там ведутся плановые работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в квартиры горожан не сообщается. // Фото «Петрозаводск говорит»