Два автомобиля угнали за ночь в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились сразу два горожанина с заявлениями об угоне. Утром они не обнаружили свои автомобили на месте парковки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Первую машину нашли неподалеку. Злоумышленник не смог разблокировать рулевое колесо и бросил автомобиль. А второе транспортное средство обнаружили в Медвежьегорске.

Под подозрение попал 30-летний житель карельской столицы. Он рассказал, что хотел навестить свою подругу в Медвежьегорске, поэтому и угнал чужой транспорт. Добравшись до города, он бросил машину.

По факту угонов возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. // Фото: freepik.com