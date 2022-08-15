15 августа 2022, 09:10
Целую стаю белух сняли в 30 метрах от берега
Сначала спины морских гигантов турист принял за необычные волны
Удивительно красивые кадры удалось снять туристу-видеографу Матвею Гончарову буквально в 30 метрах от берега. Уведенное происходило в поселке Териберка Мурманской области в прошедший выходной.
«Случайно с берега увидели какие-то белые пятна на море, думали сперва, что это такие волны… А нет – белухи!»,
- рассказал авто видео своим подписчикам.
Когда под рукой есть все необходимое, кадры получаются неповторимые. Скриншот и видео: vk.com/mur51.