Целую стаю белух сняли в 30 метрах от берега

Удивительно красивые кадры удалось снять туристу-видеографу Матвею Гончарову буквально в 30 метрах от берега. Уведенное происходило в поселке Териберка Мурманской области в прошедший выходной.

«Случайно с берега увидели какие-то белые пятна на море, думали сперва, что это такие волны… А нет – белухи!»,

- рассказал авто видео своим подписчикам.

Когда под рукой есть все необходимое, кадры получаются неповторимые. Скриншот и видео: vk.com/mur51.