15 августа 2022, 08:16
Сортавала стала самым популярным озерным направлением отдыха осенью
За ночь проживания в карельском городе туристы платят почти шесть тысяч рублей
Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие направление отдыха на озерах наиболее популярны у туристов в бархатный сезон. Рейтинг возглавила Сортавала.
Так, этой осенью путешественники поедут в столицу северного Приладожья, в среднем, на трое суток. Средняя стоимость одного дня проживания в Сортавале - 5902 рубля.
Помимо карельского города в список вошли Абрау-Дюрсо, Валдай, Приозерск и другие места.
Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе и сентябре 2022 года. Фото: unsplash.com