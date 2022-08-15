Сортавала стала самым популярным озерным направлением отдыха осенью

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие направление отдыха на озерах наиболее популярны у туристов в бархатный сезон. Рейтинг возглавила Сортавала.

Так, этой осенью путешественники поедут в столицу северного Приладожья, в среднем, на трое суток. Средняя стоимость одного дня проживания в Сортавале - 5902 рубля.

Помимо карельского города в список вошли Абрау-Дюрсо, Валдай, Приозерск и другие места.

Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе и сентябре 2022 года. Фото: unsplash.com