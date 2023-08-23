Бывшую дачу Сталина продают в Подмосковье

На аукцион выставили дачу в Подмосковье, где в советское время жил Иосиф Сталин. Это усадьба «Липки» в поселке Вешки Мытищинского района, пишут «Ведомости».

Торги проведет «Дом.РФ» в IV квартале текущего года. По мнению экспертов, начальная цена может составить 400–500 миллионов рублей.

Усадьбу построили еще в XIX веке, потом национализировали, отдали под интернат. Сталин переехал туда в 1932 году. Площадь всех строений составляет порядка четырех тысяч квадратных метров, участок занимает 38,4 гектара. // фото: Allexxandar/ freepik.com