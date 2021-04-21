Бывший глава МЧС Карелии может быть замешан в крупном скандале

Бывшего начальника специального управления ФПС №50 МЧС России задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве. Имя задержанного следователи не назвали.

Отметим, что с 2016 по 2020 год им руководил Алексей Елисеев, который впоследствии был назначен главой МЧС Карелии. В середине апреля полковник внутренней службы Елисеев был освобожден от должности. Журналисты связывали уход Елисеева с уголовным делом по факту превышения должностных полномочий ответственными сотрудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России».

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника спецуправления ФПС № 50 МЧС России по статье «мошенничество». Мужчина был задержан, сообщало ведомство 20 апреля.

Следователи считают, что подозреваемый, занимая высокую должность, действуя совместно с неустановленными лицами, требовал от подчиненных писать рапорты на оказание материальной помощи. Сотрудники должны были указывать ложные сведения о понесенных убытках или перенесенных заболеваниях. После выплаты начальник требовал отдать ему половину. Следователи считают, что преступления совершались с августа 2016 по декабрь 2019 года.

В результате преступных действий подозреваемый и соучастники похитили из бюджета государства не менее 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Также устанавливаются соучастники подозреваемого и аналогичные эпизоды их преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Cпецуправление ФПС №50 отвечает за защиту объектов от чрезвычайных ситуаций с высоким риском. (фото 10.mchs.gov.ru)