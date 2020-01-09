Бывшим заключенным помогут найти работу

В российской ФСИН приступили к разработке проекта, направленного на помощь в трудоустройстве бывших заключенных. Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут разместить резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собран перечень доступных вакансий, и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу.

В ведомстве отметили, что таким образом осужденный сможет взаимодействовать со своим работодателем. Сейчас ФСИН разработан шаблон информационной карточки на портале, а также проведены тестовые мероприятия.

«В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале «Работа в России» во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России», резюмировали в пресс-службе ФСИН.