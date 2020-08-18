Бюджет Карелии трещит по швам

Текст: Антонина Кябелева

18 августа министр финансов Карелии Елена Антошина рассказала на заседании карельского правительства о наполняемости бюджета в первой половине 2020 года. Несложно было предположить, что пандемия не самым лучшим образом отразилась на финансовой устойчивости республики. Цифры оказались откровенно провальными.

Карелия попала в тройку регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где зафиксировано максимальное падение доходов регионального бюджета.

Доходы республиканского бюджета в первом полугодии 2020 года составили 24,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления за этот период дошли до отметки в 11,6 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей ниже уровня 2019 года. Для сравнения: безвозмездные поступления в бюджет Карелии из федерального центра в первом полугодии 2020 года составили 13,3 млрд рублей.

- Не достигнуты прогнозируемые бюджетные корректировки по всем налоговым источникам. А также по ряду неналоговых доходов бюджета. В абсолютных цифрах невыполнение плановых значений составило 4,1 млрд рублей. Это фактически 26 процентов того, что мы запланировали к поступлению в этом году,

- сказала Елена Антошина.

Катастрофическое падение доходов карельской казны особенно выделяется на фоне финансовой ситуации, сложившейся у соседей по СЗФО. Без учета поступления акцизов ситуация выглядит следующим образом.

В среднем по СЗФО, доходная часть бюджетов снизилась на 7,7 процента. Хуже всего положение в Республике Коми, где доходы сократились на 22 процента, в Ненецком автономном округе с падением доходов на 19,4 процента и в Карелии, где зафиксировано снижение доходной части на 18,6 процента.

Одновременно Ленинградская область продемонстрировала рост на 5,2 процента, доходы Псковской области увеличились на 0,4 процента, а Калининградской области удалось остановится на нулевом показателе, что в условиях пандемии весьма неплохо.

Министр финансов отметила, что значительное сокращение налоговых поступлений наблюдается на предприятиях обрабатывающей промышленности, горнопромышленного и лесопромышленного комплексов, организаций финансового и страхового сектора, а также энергетических компаний. Поступления по налогу на прибыль, по сравнению с первым полугодием 2019 года, сократились более чем в два раза.

Елена Антошина прогнозирует, что собственные доходы карельского бюджета в целом по году сократятся на 6,8 млрд рублей.

Министр затронула болезненную для Карелии тему исполнения мероприятий в рамках национальных проектов. На 1 августа расходование средств на реализацию национальных проектов составило 31,6% плана. Когда Антошина стала называть министерства, допустившие нулевое освоение средств по ряду субсидий, глава РК Артур Парфенчиков не выдержал. Он напомнил, что Антошина выступает публично, и что ее «все слышат».

- Есть субсидии, которые не исполняются в июне месяце. Понимаете? Поэтому мы здесь не отстаем, а работаем в плановом режиме, - неприятные показатели Парфенчиков облек в более обтекаемые формулировки.

Он призвал министра применять «более корректные словосочетания», так как, уверен губернатор, основной объем работ будет завершен осенью.

Нынешняя финансовая ситуация грозит свести на нет усилия по сокращению госдолга Карелии. Если на 1 июля 2019 года госдолг Карелии равнялся 16,1 млрд рублей, то на 1 июля 2020 года – 17,6 млрд рублей.

- В целом по году государственный долг республики может увеличится до его предельных значений, установленных бюджетным законодательством,

- предупредила министр финансов.

Елена Антошина уверена, что единственный выход – это максимальная мобилизация доходов и сокращение не первоочередных расходов бюджета. Она отметила, что уже удалось сократить расходы на 366 млн рублей. Но, по ее мнению, без дальнейшей экономии не получится «сохранить дефицит и долг на безопасном уровне». Другими словами, жителям Карелии стоит готовиться к очередному «затягиванию поясов».

Несмотря на сокращение доходов бюджета, показатели роста промышленного производства выглядят весьма оптимистично.

Артур Парфенчиков отметил, что, по предварительным данным, рост промышленного производства в первом полугодии 2020 года составил 117 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Парадокс: товаров и услуг все больше, а денег в бюджет поступает все меньше.

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик объяснил данный казус тем, что изначально планировались высокие темпы роста поступлений в бюджет. Из-за пандемии пришлось снизить налоговую нагрузку на бизнес, что привело к сокращению доходной части. По его мнению, эффект от роста промышленного производства бюджет почувствует только в конце 2020 – начале 2021 года.

Министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев добавил, что негативную роль сыграло и снижение цен на мировых рынках на целлюлозу, бумагу, пиломатериалы.

Артур Парфенчиков отметил, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, удалось сохранить объемы производства и не допустить массового закрытия предприятий из-за пандемии.

- В конце концов, с учетом динамики и перспектив экономической ситуации на внешних рынках мы должны брать долги, - сказал губернатор.

В общем, жизнь без долгов с профицитным бюджетом по-прежнему остается для Карелии несбыточной мечтой.