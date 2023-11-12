Бронзовые идеологи коммунизма из Петрозаводска «помолодели»

Бронзовую скульптуру Карла Маркса и Фридриха Энгельса еще реставрируют. Как сейчас выглядит памятник идеологам коммунизма показала временно исполняющая обязанности мэра Инна Колыхматова. Памятник явно посвежел. Ранее говорили, что его почистят, нанесут патину и покроют защитным восковым слоем.

Со слов Колыхматовой, работы по сборке постамента уже завершаются, в мастерской еще кипит реставрационная работа.

Ранее фундамент из бутовой кладки заменили на монолитный железобетонный. Памятник был открыт в столице Карелии в 1960 году. // фото со страницы Инны Колыхматовой в VK