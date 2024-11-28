Бригадир получил тяжелую травму на предприятии в Карелии

Государственная инспекция труда провела расследование по факту получения тяжелой травмы работником крупного предприятия в Костомукше. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным источника, несчастный случай произошел 5 ноября. На участке основного производства работники предприятия выполняли перенастройку оборудования. В процессе работ случился резкий выброс воздуха с остатками гидратной извести. Вещество попало в глаз бригадиру. Полученная травма была квалифицирована как тяжелая.

Специалисты выяснили, что инцидент случился из-за того, что бригадир не надел защитные очки. При этом работодатель не осуществлял контроль за выполнением работ. // Фото: freepik.com